Trener Hiszpanii zwolniony na chwilę przed mundialem

Trener reprezentacji Hiszpanii Julen Lopetegui został zwolniony dwa dni przed pierwszym meczem reprezentacji na mistrzostwach świata w piłce nożnej – oświadczył na konferencji prasowej szef hiszpańskiej federacji piłkarskiej (RFEF) Luis Rubiales. Hiszpania ma na początek zagrać z Portugalią, mistrzem Europy.

Jego odwołanie nastąpiło po tym, jak Real Madryt niespodziewanie ogłosił we wtorek, że Lopetegui, który dopiero niedawno przedłużył swój kontrakt z Hiszpanią, przejmie obowiązki trenera w przyszłym sezonie.



Następca Lopetegui zostanie ogłoszony „wkrótce”, powiedział Rubiales.



„Chcemy podziękować Julen za wszystko, co zrobił; dzięki niemu jesteśmy w Rosji, ale czujemy się zobowiązani do rezygnacji z jego usług” - dodał Rubiales.



„Niech to będzie wiadomość dla wszystkich pracowników RFEF: są zasady, których należy przestrzegać.”



Pierwszy mecz z Portugalią poprowadzi dyrektor sportowy reprezentacji Hiszpanii Fernando Hierro.

źródło: Agencja Reutera

Hiszpania, jeden z faworytów turnieju, musi w swojej grupie w Rosji stawić czoła Maroko i Iranowi.