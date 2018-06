Napadł na policjanta i dotkliwie go pobił. Sąd go wypuścił

Stołeczni policjanci są zbulwersowani wyrokiem sądu, który uznał, że wobec podejrzanego o napaść na policjanta nie trzeba stosować aresztu tymczasowego. Funkcjonariusz został pobity podczas interwencji. Od niedzieli przebywa w szpitalu, najprawdopodobniej ma wstrząśnienie mózgu.

– Decyzja sądu jest bulwersująca, zwłaszcza że chodzi o policjanta zaatakowanego na służbie, który powinien podlegać szczególnej ochronie – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Mariusz Mrozek z zespołu prasowego KSP.



Wszystko zaczęło się od interwencji, do której wezwano policjantów z warszawskiej Woli w nocy z 9 na 10 czerwca. Dwuosobowy patrol około godz. 3 pojechał na ulicę Grzybowską, gdzie pijany mężczyzna obrażał Ukrainkę.



Kiedy zatrzymywali napastnika, do funkcjonariuszy podbiegł mężczyzna, który uderzył jednego z policjantów w głowę. Zaatakowany funkcjonariusz rzucił się w pościg. Drugi pilnował zatrzymanego.



Kiedy mundurowy dopadł napastnika, został powalony na ziemię i bardzo dotkliwie bity i kopany po całym ciele, także po głowie. Oddał strzał ostrzegawczy, wtedy napastnik zbiegł.



Napadnięty policjant trafił do szpitala, gdzie przebywa do dzisiaj. Ma obrażenia, głowy, twarzy, podejrzenie wstrząśnienia mózgu, bardzo często wymiotuje. – Nie wiadomo kiedy będzie mógł wyjść ze szpitala – mówi nam Mariusz Mrozek z zespołu prasowego KSP.



Po zajściu wolscy policjanci wszczęli alarm. Cała jednostka została postawiona w stan gotowości. To szybko dało efekt, bo już w niedzielę około południa zatrzymano 31-letniego Piotra D. Usłyszał zarzuty zmuszania funkcjonariuszy siłą do zaniechania czynności służbowej, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza podczas pełnienia obowiązków, czym spowodował obrażenia ciała skutkujące zwolnieniem powyżej siedmiu dni.



Mrozek podkreśla, że prokurator poparł wniosek policjantów i wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego.

Jednak sędzia Beata Machowska-Nowak z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli postanowiła nie zastosować aresztu. Jak uzasadniła, „zebrane dowody (..) wskazują na duże prawdopodobieństwo, iż podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów. Treść zgromadzonego materiału dowodowego wskazuje zatem na to, iż występuje przesłanka ogólna do stosowania środków zapobiegawczych”.Ale wyjaśniła, że „mimo spełnienia ogólnej przesłanki do zastosowania środka zapobiegawczego należy jednak uznać, że w niniejszej sprawie nie ma podstaw do stosowania najsurowszego, izolacyjnego środka zapobiegawczego, gdyż nie została spełniona przesłanka szczególna w postaci uzasadnionej obawy matactwa lub utrudniania w inny sposób postępowania karnego”.

Sędzia dodała, że w sprawie zabezpieczono już najważniejsze dowody i przesłuchano kluczowych świadków, a Piotr D. przyznał się przed sądem do ataku na policjanta.



„Nie ma w ocenie sądu możliwości wpływania na pokrzywdzonych w tej sprawie, tym bardziej, że są funkcjonariuszami Policji” – napisano w uzasadnieniu.



Na korzyść 31-latka sąd zaliczył także to, że ma pracę, mieszkanie i nie ukrywał się wcześniej przed organami ścigania.



Decyzją sądu zaskoczeni i zbulwersowani są policjanci. Aspirant Mrozek zwraca uwagę, że funkcjonariusze powinni mieć pewność, że gdy ktoś dopuści się ataku na nich, wymiar sprawiedliwości reprezentowany przez sądy stanie po ich stronie.



– Tymczasem napastnik może uśmiechnięty chodzić po ulicy. To bulwersujące – powiedział Mrozek.



Podkreślił, że osoba atakująca fizycznie policjanta okazuje lekceważący stosunek nie tylko do konkretnego funkcjonariusza, ale przede wszystkim do państwa i obowiązującego w nim prawa.