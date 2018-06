„Mundial dla pokoju”. Papież pozdrawia piłkarzy

– W Rosji rozpoczynają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Pragnę skierować moje serdeczne pozdrowienia dla zawodników i organizatorów, jak również dla tych, którzy będą śledzić za pośrednictwem środków społecznego przekazu to wydarzenie, przekraczające granice – powiedział papież Franciszek do tysięcy uczestników audiencji na placu Świętego Piotra.

Papież zaapelował, by rozpoczynający się w Rosji mundial był okazją do dialogu i sprzyjał pokojowi na świecie.



Rozgrywki piłkarskie są zdaniem Franciszka dobrą okazją, by świat zjednoczył się we wspólnym dążeniu do braterstwa.



– Niech ta ważna impreza sportowa będzie mogła stać się okazją do spotkania, dialogu i braterstwa między różnymi kulturami i religiami sprzyjając solidarności oraz pokojowi między narodami – dodał.

