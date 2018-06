Morawiecki: geniusz polskiej technologii dziś może rozwijać się w Polsce

– Myśląc od strony polskich start-upów, polskich innowatorów, wynalazców jest przed nami złoty wiek – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas rozpoczętego w środę, dwudniowego Kongresu Impact'18. Wydarzenie jest poświęcone gospodarce cyfrowej i jej przyszłości. O nowych technologiach, cyfryzacji i nowoczesnej gospodarce będą rozmawiali prezesi światowych koncernów, politycy, naukowcy oraz twórcy start-upów.

– Dzisiaj przed nami jest wspaniały czas, bo geniusz polskiej technologii, polskiej techniki - wcześniej, w poprzednich rewolucjach przemysłowych, chociażby w tragicznym wieku XX., musiał emigrować, (...) wtedy zaangażowany za granicą – dzisiaj może rozwijać się w Polsce, we współpracy ze wszystkimi twórcami, start-upami całego świata – powiedział premier. Wymienił przykłady polskich naukowców, którzy przyczynili się do budowy potęgi technologicznej Stanów Zjednoczonych.



– Cieszę się, że nasz Polski Fundusz Rozwoju wspiera innowatorów i współpracuje w zakresie nowych technologii – podkreślił premier.



Przypomniał o niedawno zainicjowanym programie – GovTechPL. Według niego najbardziej zwinne, najbardziej technologicznie zaawansowane rządy świata, do których my też chcemy się zaliczać, budują przestrzeń rozwoju swoich usług dla obywateli i przedsiębiorców poprzez tworzenie platform innowacyjnych, platform rozwoju różnego rodzaju zmian w zakresie służby zdrowia, finansów publicznych, edukacji, obrony itp.



– My jesteśmy po pierwszych takich przedbiegach (...) w tym temacie – zaznaczył premier. Wyjaśnił, że polska administracja publiczna, jako jedna z pierwszych na świecie, zaangażowała się w dyskusję i praktyczne zadania z różnymi grupami developerów, inżynierów softwarowych w obszarze administracji publicznej.



– Chcemy inwestować w rozwój nauki i pokazywać, czym jest współpraca pomiędzy nauką i rozwojem gospodarczym – podkreślił Mateusz Morawiecki.

„Przechodzimy epokowe zmiany w rozwoju technologii”



– Dziś przechodzimy epokowe zmiany w rozwoju technologii w Polsce i na świecie. Potrzebujemy nowego myślenia o systemach sieciowych, które wesprą rozwój nowych rozwiązań.



– To dzięki wykorzystaniu big data, dzięki analizie danych osiągnęliśmy gigantyczny sukces gospodarczy w walce z mafiami vat-owskimi i przestępcami podatkowymi – dodał.



– Wierzę, że dzięki Wam i współpracy z takimi przedsiębiorcami jak państwo możemy rzeczywiście tworzyć coraz lepszy świat. Wierzę w to, że poprzez network learning - naukę internetową- będzie coraz więcej innowacji – powiedział premier.



Zaznaczył, że wierzy „w coraz bardziej pokojowy, zaangażowany świat”. – Wierzę, że razem możemy niwelować biedę i pracować nad poprawą klimatu. Wierzę w to, że razem odnajdziemy ścieżki do tego lepszego świata – dodał.



Na koniec wystąpienia zaprosił inwestorów do Polski. – Zapraszamy do Polski innowatorów. Mamy wiele możliwości współpracy – podkreślił.



Premier @MorawieckiM podczas Kongresu #Impact18: Chcę zaznaczyć nowy program, który niedawno zainicjowaliśmy - #GovTechPL. Najbardziej zaawansowane rządy świata, do których chcemy się zaliczać, budują przestrzeń swoich usług dla wszystkich obywateli i wszystkich przedsiębiorców. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 13, 2018

Pociąg Innowacji z Warszawy do Krakowa



Rano z Warszawy do Krakowa wyruszył Pociąg Innowacji, a w nim przedsiębiorcy i przedstawiciele startupów z Polski i Izraela. Rozmawiali o współpracy, wymieniali się doświadczeniami i uczestniczyli w wykładach i pokazach. Pociąg dowiózł uczestników na Kongres Impact'18.



Wydarzenie poświęcone jest gospodarce cyfrowej i jej przyszłości. O nowych technologiach, cyfryzacji i nowoczesnej gospodarce będą rozmawiali prezesi światowych koncernów, politycy, naukowcy oraz twórcy startupów.



Premier odwiedzi stoisko programu GovTech, a potem strefę startupów.



Przed południem Morawiecki weźmie udział w uroczystości podpisania umowy pomiędzy Tauron Polska Energia a Polskim Funduszem Rozwoju ws. utworzenia funduszu CVC.



Kongres Impact'18



Impact'18 jest poświęcony przyszłość gospodarki opartej o rewolucję cyfrową. Według zapowiedzi organizatorów w konferencji weźmie udział 6 tys. gości, 250 mówców, w tym przedstawiciele rządu.



Wśród tematów konferencji znalazły się m.in. technologia 5G i przyszłość Internetu Wszystkiego (IoE), przemysł 4.0, fintech, science to business, cyfrowe państwo, biotechnologia i e-zdrowie, transport, energia i środowisko, e-commerce.



Pociąg innowacji (fot. tt/@NCBR_pl)