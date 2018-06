Dramat na budowie A1. 44-latka wjechała wprost pod jedną z maszyn

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na budowie autostrady A1 w woj. śląskim. Zginęła w nim 44-letnia kobieta.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 494 w Nowej Szarlejce. Ze wstępnych ustaleń wynika, kierująca oplem kobieta nie zareagowała na sygnały osoby kierującej ruchem i zamiast zatrzymać się, wjechała prosto pod ciężarówkę pracującą na budowie. Kobieta zginęła na miejscu, jej samochód został zmiażdżony. 44-latka była sama w aucie.



Pojazdem budowlanym kierował 38-letni mieszkaniec województwa łódzkiego. Zarówno on, jak i pracownicy kierujący ruchem byli trzeźwi i mieli stosowne uprawnienia do wykonywania swojej pracy.



Funkcjonariusze proszą świadków wypadku o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku lub z najbliższą jednostką policji.

