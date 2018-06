Szumowski: Priorytetem skrócenie kolejek i większy dostęp do specjalistów

– Naszym priorytetem w najbliższym czasie jest skrócenie kolejek i poprawa dostępu do specjalistów - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na leczenie przekazanych ma zostać dodatkowe 1,5 mld zł. Pod hasłem „Wspólnie dla zdrowia” odbywa się ogólnonarodowa debata o kierunkach zmian w ochronie zdrowia.

Minister wspólnie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną poinformowali – na briefingu poprzedzającym pierwszą konferencję organizowaną w ramach debaty „Wspólnie dla zdrowia” – o planach przekazania dodatkowych środków – 1,5 mld zł – m.in. na operacje zaćmy, endoprotezoplastykę, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz na rehabilitację osób niepełnosprawnych.



– Debat dotyczących zdrowia było już wiele, ale nic z nich nie wynikło. Różnica między tamtymi a obecną jest fundamentalna – ocenił minister zdrowia.



– Większość debat do tej pory była o tym, jak zaradzić kryzysowi w systemie ochrony zdrowia, zaradzić bez środków i narzędzi. Teraz pierwszy raz w historii mamy deklarację polityczną bardzo konkretną i bardzo mocną ze strony całego obozu politycznego i rządu, która znalazła wyraz w expose premiera Mateusza Morawieckiego, że zdrowie jest priorytetem – powiedział Szumowski.

Wskazał, że są już konkretne efekty tej deklaracji politycznej w postaci zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.

Minister Szumowski zwrócił również uwagę na „szczególną sytuację” w polskiej służbie zdrowia, w której nastąpić ma znaczący wzrost nakładów na opiekę zdrowotną. Zdaniem Szumowskiego będzie to 6 proc. PKB.



– W związku z tym musimy się zastanowić, jak najlepiej wykorzystać te pieniądze dla dobra pacjenta – powiedział.



Minister wyjaśnił, że pierwsze spotkanie, które się odbywa w Warszawie, jest poświęcone systemowi opieki medycznej.



– Chciałbym, aby stawiać pacjenta w centrum systemu. Żeby to pacjent był współuczestnikiem i współdecydującym o systemie ochrony zdrowia. Bez takiej odpowiedzialnej postawy pacjenta nie osiągniemy poprawy najważniejszych wskaźników, czyli długości życia w zdrowiu – ocenił.



Jednocześnie w debacie zapowiedziano, że od 1 lipca NFZ będzie przygotowany do przyjęcia poza kolejnością na rehabilitację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.



Szumowski zapewnił także o planowanych zmianach w finansowaniu niektórych świadczeń, m.in. mniejsze opłaty za każdą hospitalizację małych pacjentów, bez względu na czas jej trwania.