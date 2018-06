Wielka bitwa w Jemenie. Arabska koalicja zaatakowała Al-Hudajdę

Jemeńskie wojska wspierane przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej rozpoczęły atak na główne miasto portowe Jemenu, Al-Hudajdę, które jest w rękach szyickich rebeliantów z ruchu Huti. Powietrzna i lądowa operacja wojskowa nazywana jest „Złotym Zwycięstwem” i już teraz określana jako największa bitwa w trzyletniej historii międzynarodowego konfliktu w Jemenie.

Kilkudniowe negocjacje prowadzone przez ONZ nie przyniosły skutków – bojownicy nie opuścili miasta.



Al-Hudajda – strategiczny port nad Morzem Czerwonym – to jedyny miejsce, przez które do części Jemenu dociera pomoc humanitarna. Zdaniem Saudyjczyków to również przez to miasto bojownikom dostarczana jest irańska broń. Teheran natomiast zaprzecza informacjom o dozbrajaniu rebeliantów w Jemenie.



Międzynarodowy Czerwony Krzyż do obu stron konfliktu wystosował apel o ochronę ludności cywilnej znajdującej sie w mieście. Rzecznik organizacji, Marie Claire Feghali podkreśliła, że „z dużym prawdopodobieństwem katastrofalna sytuacja humanitarna w Jemenie jeszcze się pogorszy”.



Organizacje humanitarne alarmują, że w porcie i okolicach Al-Hudajdy mieszka 600 tys. osób. Gdyby doszło do starcia, byłaby to największa bitwa w historii toczącej się w Jemenie wojny. Może w niej ucierpieć nawet 250 tys. ludzi, a znacznie więcej zostanie odciętych od jakiejkolwiek pomocy humanitarnej z zewnątrz.

źródło: PAP,IAR

Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 r., gdy społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konflikt nasilił się wraz z interwencją Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników.