Ni to dron, ni to latający samochód. Google stworzył nowy pojazd

Kitty Hawk stworzyła jednoosobowy pojazd rekreacyjny, który przypomina duży dron. Firma z siedzibą w Mountain View w Kalifornii, założona i wspierana przez twórcy Google Larry'ego Page'a, daje nowe spojrzenie na podróżowanie.

Kitty Hawk Flyer wyposażony jest w 10 śmigieł z napędem akumulatorowym i dwa drążki sterujące. Z wyglądu przypomina dron. Flyer będzie latał na wysokości trzech metrów z prędkością 32 km na godzinę.



Do sterowania „powietrznym autem” służą dwa drążki kontrolne, które są podobne do tych montowanych na panelach sterowania małym dronem czy innymi zdalnie sterowanymi zabawkami.



Twórcy drona zdolnego unieść człowieka przekonują, że w przyszłości pojazd będzie mógł latać z dużo większą prędkością, nawet do 100 km/h, ale droga do tego jest jeszcze daleka. Tym bardziej, że zamontowana bateria pozwala zaledwie na 20 minut lotu.



Jeszcze nie wiadomo, kiedy Flyer trafi do sprzedaży i ile będzie kosztował. Najprawdopodobniej pojazd zostanie najpierw udostępniony luksusowym ośrodkom wypoczynkowym lub klubom jako forma rekreacji na otwartej wodzie, w wersji podobnej do tych ze zdjęć.

