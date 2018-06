Merkel chce powrotu Rosji do G7, ale stawia warunek

Niemiecka kanclerz Angela Merkel w wywiadzie udzielonym niemieckiej telewizji ARD odpowiedziała na pytane, czy popiera powrót Rosji do grupy G7. – Jestem zdecydowanie za tym – odparła, zaznaczając, że tylko poprzez dialog z jednym z największych światowych liderów da się utrzymać światowy pokój. Jednocześnie dodała, że warunkiem jest porozumienie z Rosją w sprawie sytuacji na Ukrainie.

Merkel podkreśliła rolę Rosji w stabilizacji światowego pokoju i ładu. - Potrzebujemy Rosji, by rozwiązać konflikt na Ukrainie, by szukać politycznych rozwiązań. Rozmawiam z prezydentem Putinem osobiście, rozmawiamy też w grupach, aby szukać kompromisu – stwierdziła, odpowiadając na pytanie, czy warto z powrotem zaprosić Putina na spotkania G7.



Jednocześnie dodała, że warunkiem musi być porozumienie z Rosją w sprawie sytuacji na Ukrainie, a to można osiągnąć jedynie we wspólnym spokojnym dialogu.



Wolę zaproszenia Donalda Trumpa na obrady G7 wyraził przed niedawnym szczytem grupy amerykański prezydent Donald Trump. Po pierwszym dniu obrad Merkel poinformowała, że przedstawiciele UE są zgodni, iż powrót Rosji byłby możliwy w przypadku istotnego postępu ws. Ukraiony.

źródło: www.ardmediathek.de

Dziennikarka prowadząca wywiad z Merkel zarzuciła jej zbytnią uległość wobec polityki Donalda Trumpa w związku z nałożeniem ceł na aluminium i stal na kraje UE. Niemiecka kanclerz odparła, że Unia przygotowała odpowiedź na te działania USA i zdystansowała się od polityki „America First” – Czasami odnoszę wrażenie, że amerykański prezydent wierzy wyłącznie w to, że zawsze tylko jeden wygrywa, a drugi przegrywa – powiedziała.W wywiadzie dla niemieckiej telewizji Merkel mówiła również o sytuacji wewnątrz Unii Europejskiej. Stwierdziła, że w wyniku polityki Donalda Trumpa, która dystansuje się od UE, musi ona wewnętrznie wykazywać się większą lojalnością.– Europa musi być wobec nas lojalna. Oczywiście podstawowa lojalność zawsze jest skierowana wobec własnego kraju, ale ta druga powinna być skierowana wobec Unii Europejskiej – powiedziała.Odnośnie kryzysu migracyjnego niemiecka kanclerz podkreśliła, iż Europa potrzebuje ochrony granic zewnętrznych oraz służb, które je zabezpieczą. – Węgry są na przykład krajem, którego zewnętrzne granice są też granicami Unii Europejskiej. Oni robią za nas robotę, strzegąc granicy z Serbią – zaznaczyła Angela Merkel.Przewodnicząca niemieckiej CDU indagowana w sprawie swojej deklaracji z 2015 roku o granicach otwartych dla uchodźców zaznaczyła, że jako kanclerz Niemiec bierze na siebie pełną odpowiedzialność za tamte słowa, lecz ich nie żałuje ze względu na humanitarny aspekt sprawy.