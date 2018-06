Szukający męża lub żony spotkają się na Jasnej Górze

Ogólnopolskie rekolekcje dla osób stanu wolnego, poszukujących męża lub żony, odbędą się 16 i 17 czerwca na Jasnej Górze w Częstochowie.

Rekolekcje poprowadzi ks. Piotr Pawlukiewicz. W programie spotkania przewidziano m.in. konferencje, różaniec oraz adorację z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, prowadzoną przez księdza egzorcystę. Centralnym punktem każdego dnia rekolekcji będzie wspólna Eucharystia sprawowana w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.



Rekolekcje są skierowane do osób w wieku od 25 do 40 lat, pragnących znaleźć dobrego męża lub dobrą żonę oraz zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Obowiązują na nie zapisy.



„Niespokojni nadzieją”



Organizatorem rekolekcji jest grupa „Niespokojni nadzieją”, działająca przy Bractwie Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski na Jasnej Górze pod patronatem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli abp Depo i przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.



Jak informuje biuro prasowe Jasnej Góry, grupa „Niespokojni Nadzieją” powstała, by stworzyć możliwości wzajemnego poznania osób pragnących wypełnić powołanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i założenia rodziny na fundamentach wyznania rzymsko-katolickiego. Członkowie grupy pochodzą z całej Polski. Tradycją stały się już bale z adekwatną liczbą zaproszonych pań i panów, jak Bal ze Św. Andrzejem, Bal Sylwestrowy oraz Bal Karnawałowy, które stanowią trzon weekendowych wydarzeń bogatych w konferencje, modlitwę i wiele okazji do rozmowy.

źródło: pap

Małżeństwa zawarło już ponad 30 par, które poznały się dzięki grupie, 4 kolejne są w planach. Małżonkom urodziło się już w sumie dziesięcioro dzieci. Członkowie grupy zapraszają się wzajemnie na śluby, wesela i chrzciny. Co roku uczestniczą w spotkaniach opłatkowych u abpa Wacława Depo, a sam metropolita często przewodniczy mszom sprawowanym w intencji grupy.Kolejną inicjatywą, którą organizuje grupa „Niespokojni nadzieją”, są spotkania odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Jasnej Górze. W programie jest zawsze konferencja, spotkanie w grupach oraz integracja.