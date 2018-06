Miasto oddało grunt zmarłemu. Komisja bada reprywatyzację Pięknej 49

Komisja weryfikacyjna zajęła się w środę sprawą reprywatyzacji działki przy ul. Pięknej 49 w Warszawie. Wiceszef komisji Sebastian Kaleta powiedział wcześniej, że w tej sprawie wydano decyzję zwrotową na osobę, która nie żyła, a miasto mimo wiedzy o nieprawidłowościach pozwoliło na wybudowanie biurowca.

Na rozprawę jako świadków wezwano: naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście Wiesławę Iwanicką, referenta w tym urzędzie Przemysława Niedzielskiego, kuratora Bartłomieja Kościuszko oraz notariusza Grzegorza Arczyńskiego. W charakterze stron wezwania dostali beneficjenci decyzji zwrotowej: Magdalena Motylińska i Sławomir Janiszewski.



Jak pisała w kwietniu br. „Gazeta Wyborcza”, przed wojną na działce przy ul. Pięknej 49 stała prywatna kamienica, która należała do czterech sióstr. Część nieruchomości nabył inżynier, żołnierz AK Mieczysław Szenfeld. Po wojnie dawni właściciele, zgodnie z dekretem Bieruta, złożyli w terminie wnioski dekretowe, jednak – tak jak w większości przypadków – nikt tych podań nie rozpatrzył.

#wieszwiecej Polub nas

Dopiero kilkadziesiąt lat później dawne właścicielki wniosły o ponowne rozpatrzenie wniosku z lat 40. O swoją część nie upomniał się Szenfeld, ale – jak pisze „Gazeta Wyborcza” – w latach 90. sąd wyraził zgodę na kuratora działającego w jego imieniu. Jednak po kilku latach, w 2009 r., urzędnicy odmówili zwrotu działki przy Pięknej 49.

Zlekceważony akt zgonu



Sprawa wróciła w 2010 r., kiedy część roszczeń do nieruchomości kupił prywatny biznesmen. W 2011 r. urzędnicy Biura Gospodarki Nieruchomościami wydali decyzję o zwrocie, czego konsekwencją było podpisanie aktu notarialnego z udziałem spadkobierczyni, kupca roszczeń i kuratora występującego w imieniu Szenfelda.



Następnie beneficjenci udali się do urzędu dzielnicy Śródmieście, by dokonać zmiany użytkowania wieczystego we własność. Jednak w urzędzie dzielnicy urzędnicy sprawdzili, że Szenfeld urodził się w 1913 r. i musiałby mieć już blisko sto lat w chwili zwrotu; następnie uzyskali akt zgonu Szenfelda z 1974 r. Wtedy dzielnica zawiadomiła BGN, który też wystąpił o akt zgonu Szenfelda, ale dzień po podpisaniu aktu notarialnego, którym miasto przekazało grunt w prywatne ręce.



Gazeta podaje, że w reprywatyzacji Pięknej 49 pomógł obywatel polski z ukraińskim paszportem, który przed notariuszem podawał się za Szenfelda. Miał to samo imię i nazwisko. Po reprywatyzacji na działce przy Pięknej powstał biurowiec.



Kurator też już nie żył



Kaleta powiedział PAP, że komisja na rozprawie przede wszystkim będzie badała okoliczności, w jakich zawarto umowę z Mieczysławem Szenfeldem. Ocenił jako „kuriozalne” to, że miasto wiedząc, że popełniło błąd ws. Pięknej 49, nie wznowiło postępowania i nie zablokowało obrotu tą nieruchomością.



Dodał, że pierwszy kurator dla Szenfelda zmarł przed zwrotem nieruchomości. – Mamy dość absurdalną sytuację, w której wydano decyzje na osobę nieżyjącą, reprezentowaną przez nieżyjącego kuratora – zauważył wiceprzewodniczący komisji.



Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.