Debata o praworzadności i stanie sądownictwa w Polsce. Obrady PE w środę o 15

– To jest tak długi serial, że człowiek zastanawia się, o co w tym chodzi. Debata w Parlamencie Europejskim tak naprawdę jest kolejnym krokiem, który dygnitarze europejscy zamierzają wymierzyć przeciwko Polsce – ocenił w programie „Minęła 8” poseł PiS Paweł Lisiecki. Polityk odniósł się do debaty o wymiarze sprawiedliwości i praworządności w Polsce, która w środę o godz. 15 ma rozpocząć się w europarlamencie.