„Długi i niezrozumiały serial”. Debata o praworządności w Polsce

– To jest tak długi serial, że człowiek zastanawia się, o co w tym chodzi. Debata w Parlamencie Europejskim tak naprawdę jest kolejnym krokiem, który dygnitarze europejscy zamierzają wymierzyć przeciwko Polsce – ocenił w programie „Minęła 8” poseł PiS Paweł Lisiecki. Polityk odniósł się do debaty o wymiarze sprawiedliwości i praworządności w Polsce, która w środę o godz. 15 ma rozpocząć się w europarlamencie.

Paweł Rabiej (Nowoczesna) wyraził nadzieję, że debata w PE będzie krokiem do odzyskana praworządności w Polsce. – Jeżeli Kim Dzong Un był w stanie dogadać się ze światem, z Donaldem Trumpem co do tego, żeby zmniejszyć różnego rodzaju ryzyka, to mam nadzieję, że polski rząd premiera Morawickiego i jego szacownych przedstawicieli będzie w stanie porozumieć się z UE – powiedział. Polityk Nowoczesnej wskazał też, że politycy opozycji nie donoszą za granicę, ponieważ – jak przypomniał – w Unii Europejskiej nie ma granic.



Zdaniem Tomasza Rzymkowskiego (Kukiz '15) Jean Claude Juncker chce wygasić trwający spór, ponieważ miałoby to pomóc w uchwaleniu budżetu UE w następnym roku.

Politycy poruszyli też kwestię reformy sadownictwa w Polsce. – Nie ma doskonałego wymiaru sprawiedliwości na świecie, tylko Sąd Boży może być, moim zdaniem, sprawiedliwy – stwierdził Rzymkowski. Wskazał na wątpliwe, w jego ocenie, działania sądów w Europie. Jako przykład podał sprawę Alfiego Evansa, w której brytyjski sąd nie zgodził się na przewiezienie dziecka na leczenie za granicę.