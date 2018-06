Ksiądz też człowiek. Idziesz na mszę? Sprawdź godzinę

Proboszcz p.w. Trójcy Świętej w Modzurowie w gminie Rudnik postanowił przełożyć godziny mszy świętej, tak by wierni kibice mogli oglądać mecze piłkarskich Mistrzostw Świata 2018 w Rosji i spokojnie zdążyć do świątyni. Planuje też przygotować parafialną strefę kibica.

Przed meczem na mszę? Przed meczem piłkarskich sympatyków czeka modlitwa? W czasie Euro 2012 księża wyruszą do kibiców z misją ewangelizacyjną – informuje „Metro”. zobacz więcej

O księdzu – kibicu, który postanowił zmienić godziny mszy, by nie kolidowały z meczami, pisze „Dziennik Zachodni”.



Msza od czwartku aż do zakończenia mistrzostw będzie rozpoczynała się o godzinie 19. Nie jak dotąd o godzinie 20.



„Mecze rozgrywane będą o godz. 14:00, 17:00 i 20:00, aby umożliwić ich oglądanie przez zagorzałych kibiców i przeze mnie, msze św. od czwartku, aż do zakończenia mistrzostw rozpoczną się o 19:00” – napisano w ogłoszeniu parafialnym.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Dziennik Zachodni”

Proboszcz postanowił też zorganizować strefę kibica. W sali młodzieżowej ma zawisnąć 42-calowy telewizor.W ogłoszeniu poinformowano, że wyznaczona zostanie lista meczów, które będą tam emitowane. Na pewno wszystkie mecze z udziałem polskiej drużyny – zapewnił ksiądz z ogłoszeniu.