Morawiecki: Drogi Unii i Ameryki zaczęły się dość mocno rozchodzić

Drogi Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych „zaczęły się dość mocno rozchodzić” – wskazuje w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” premier Mateusz Morawiecki . „Teraz od nas zależy, czy zbudujemy sobie pozycję zwornika, integratora pomiędzy tymi dwoma obszarami, czy będziemy w niekomfortowej sytuacji ciągłego manewrowania między nimi” – powiedział szef rządu.

Mateusz Morawiecki zadeklarował, że celem jego gabinetu jest bezwzględnie bycie integratorem. Rola ta według niego wiąże się z dużą szansą dla naszego kraju. „Na rzecz takiego scenariusza pracujemy” – powiedział szef rządu.



„Rozmawiamy ze wszystkimi, mamy bardzo intensywny kontakt z przywódcami europejskimi, a także najważniejszymi osobami w amerykańskiej dyplomacji, i na tej bazie budujemy naszą pozycję międzynarodową – unikatową i strategiczną” – dodał premier.



Zapytany o sprawę nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej podkreślił, że intencje przy jej uchwalaniu były jasne – chodziło o prawdę historyczną, honor i uczciwość.



„Nasza dyplomacja podejmuje bardzo intensywne wysiłki w celu zminimalizowania napięć wywołanych przez tę zmianę prawną. Tłumaczymy, pokazujemy na konkretach, dlaczego musieliśmy działać, ale też nie zamierzamy wycofać się z obrony dobrego imienia Polski” – powiedział szef rządu.



„Uczymy się żyć z artykułem 7”



Mateusz Morawiecki odniósł się także do prowadzonego przez Komisję Europejską wobec Polski postępowania z artykułu 7 unijnego traktatu, dotyczącego naruszenia praworządności. „Łatwiej się negocjuje z Polską i wymusza na Polsce pewne rozwiązania, jak jest ona wciśnięta »w kąt«” – powiedział premier. „W związku z tym uczymy się żyć z artykułem 7.” – dodał.



Jak wskazał premier, dokonano zmian, które są bardzo pozytywnie ocenione przez przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz coraz liczniejszą grupę państw członkowskich. „Widzą naszą dobrą wolę i nie tylko gotowość do dialogu, lecz także realne i konkretne działania legislacyjne” – powiedział. Zaznaczył, że to jednak nie przesądza o dalszym scenariuszu działań wobec Polski.

Premier podkreślił, że „fundusze europejskie są w niektórych obszarach bardzo ważne, ale przecież to niejedyny element naszej gospodarki i naszego rozwoju”. Wskazał przy tym na duże wpływy z tytułu uszczelniania podatków, co w 2017 r. przyniosło budżetowi 40 mld złotych.Odnosząc się do decyzji o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego podkreślił, że została ona podjęta po dogłębnych analizach. „To nie gigantomania, to wielka inwestycja w przyszłość Polski. Zbudujemy go na pewno. Bez niego nasz narodowy przewoźnik – LOT – nie będzie mógł się rozwijać” – wyjaśnił.Mateusz Morawiecki pytany o sprawę reformy sądów, uwagi Unii Europejskiej i opór środowiska wobec tej reformy powiedział, że będzie zachęcał wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa do bardzo uważnego przyjrzenia się sądowi w Krakowie.„Wszystko wskazuje bowiem na to, że działała tam zorganizowana grupa przestępcza” - powiedział premier.

„A na pytanie o bunt odpowiem tak: ja widzę ogromne pole do współpracy, do dialogu ze środowiskiem sędziowskim. Mamy 10 tys. sędziów i ogromna część z nich nie chce żadnego buntu, nie widzi zagrożenia” – wyjaśnił szef rządu.



Zapytany o pogłoski dotyczące ewentualnej rekonstrukcji rzadu, odpowiedział wymijająco: „Byłem ostatnio w Arłamowie. Podziwiałem, jak trener Nawałka potrafi odizolować swoich zawodników od spekulacji personalnych. (…) Będę korzystał z tej taktyki naszego trenera kadry narodowej”.



