Pocztówka dotarła do adresatki po… 62 latach

Ponad 62 lata szła kartka pocztowa z miejscowości Bergamasco we włoskim Piemoncie do Aosty. Dystans między nimi to około 180 km. Nie wiadomo, co się z nią działo przez cały ten czas.

Kartka została wrzucona do skrzynki pocztowej w Bergamasco, jak wynika ze stempla, 14 września 1955 roku. Dostarczono ją 8 czerwca tego roku adresatce, 83-letniej mieszkance Aosty. Znalazła ją razem z bieżącymi rachunkami i ulotkami reklamowymi. Do kartki był przylepiony znaczek za 10 lirów.



Okazało się, że kartkę z tekstem „Serdeczne pozdrowienia” wysłała przyjaciółka kobiety z lat 50. ubiegłego wieku, która podpisała się Giuse; to zdrobnienie od imienia Giuseppina.



Adresatka wyznała, że jest bardzo wdzięczna włoskiej poczcie za to, że dzięki przesyłce sprzed sześciu dekad mogła wrócić we wspomnieniach do lat swej młodości.



– Kiedy przekonałem się, że to nie jest żart, byłem bardzo przejęty widząc mamę tak zadowoloną i szczęśliwą – powiedział dziennikowi „La Stampa” syn adresatki.

#wieszwiecej Polub nas