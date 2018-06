Zwolennik Putina w hiszpańskim rządzie

Nowy lewicowy premier Hiszpanii Pedro Sánchez formuje swój gabinet. Szefem Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DSN) został płk Pedro Baños. Dziennik „El Pais” cytowany przez „Gazetę Polską Codziennie” wskazuje, że wojskowy jest częstym gościem w mediach uważanych za tuby propagandowe Kremla.

Płk Baños ostatnio regularnie występował jako ekspert w hiszpańskojęzycznej wersji telewizji Russia Today (RT) i w agencji informacyjnej Sputnik.



Co ciekawe, do głównych zadań DSN należy monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa Hiszpanii i opracowywanie strategii walki z nimi. Wywiady Hiszpanii, Niemiec i USA wskazywały, że zarówno Sputnik, jak i RT wspierane przez rosyjską armię internetowych trolli prowadziły działania dezinformacyjne i destabilizujące podczas niedawnego kryzysu politycznego w Katalonii.



Również w hiszpańskich mediach Baños wychwalał Rosję i jej prezydenta Władimira Putina. – Który kraj ma wszystko, czego my potrzebujemy? Rosja. Prowokowaniem Rosji niczego nie osiągniemy – przekonywał w jednym z wywiadów.

