Radni Jersey City zagłosują ws. Pomnika Katyńskiego

W środę radni Jersey City w Stanach Zjednoczonych podejmą decyzję w sprawie przesunięcia Pomnika Katyńskiego z placu Exchange Place. Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) zaapelował w liście otwartym, by głosowali przeciwko przenosinom.

Wokół tego tematu w ostatnich miesiącach doszło do spięcia dyplomatycznego między władzami miasta a polskim rządem i środowiskami polonijnymi. Ostatecznie opracowano rozwiązanie kompromisowe, nad którym zagłosują radni.



Polski pomnik ma pozostać w centrum miasta, nad rzeką Hudson. Zostanie jednak przesunięty o około 60 metrów. Maciej Gołubiewski, konsul RP w Nowym Jorku, uważa, że takie rozwiązanie dla strony polskiej jest zadowalające.



W pierwszym czytaniu uchwały urząd miasta Jersey City zatwierdził nowe miejsce dla pomnika stosunkiem głosów siedem do dwóch. Kompromis wcześniej zaaprobowały również polski Konsulat, Komitet Katyński, kluby Gazety Polskiej i część środowisk polonijnych. Kongres Polonii Amerykańskiej jest jednak przeciwny takiemu rozwiązaniu.



Kongres przypomina, że prezes tej organizacji Frank J. Spula zwrócił się do burmistrza Stevena Fulopa o pełne przedstawienie wszystkich faktów, a w szczególności kosztów związanych z przeniesieniem monumentu dłuta Andrzeja Pityńskiego. Uzasadniał to koniecznością przygotowania wiarygodnego planu, z konkretnymi informacjami, aby zapewnić bezpieczną przyszłość Pomnika Katyńskiego.

„Tych rozsądnych wymogów nie spełnia Zarządzenie 18-057, które wzywa do przemieszczenia Pomnika Katyńskiego. Zarządzenie 18-057 jest niejasne. Dlatego proszę, abyście głosowali przeciwko niemu podczas drugiego czytania na posiedzeniu Rady Miasta Jersey w środę, 13 czerwca 2018 r.” – głosi list KPA.



Konflikt wokół pomnika Katyńskiego rozpoczął się na przełomie kwietnia i maja. Burmistrz Fulop poinformował o planach przeniesienia monumentu i budowie w tamtym miejscu parku. Jako że nie podano nowej lokalizacji dla pomnika, Polonia obawiała się, że zostanie on usunięty na stałe.



Krytycznie do planów miasta odniosły się również Instytut Pamięci Narodowej i polskie władze, w tym prezydent i marszałek Senatu. Fulop odpowiedział na te krytykę na Twitterze – zaznaczył, że ze stroną polską w tej sprawie nie będzie negocjował. Zaatakował też marszałka Stanisława Karczewskiego, którego nazwał „antysemitą” i „białym nacjonalistą”.

źródło: PAP, IAR

Po naciskach polskiego rządu i krytyce ze strony niektórych amerykańskich organizacji pozarządowych, burmistrz zmienił swoje stanowisko. Władze Jersey City rozpoczęły negocjacje ze stroną polską, a Fulop spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą podczas jego wizyty w USA.Burmistrz wyraził również żal z powodu słów skierowanych przeciwko marszałkowi. Zapowiedział, że chce pojechać do Polski i spotkać się ze Stanisławem Karczewskim.Jeśli rada miasta Jersey City zatwierdzi nową lokalizację, mieszkańcy będą jeszcze mieli możliwość wniesienia skargi od tej decyzji. Do przeniesienia pomnika ma dojść najwcześniej we wrześniu.