Szara strefa na rynku paliwowym blaknie

Uszczelniające system podatkowy zmiany prawne wyraźnie ograniczyły szarą strefę w obrocie paliwami płynnymi – wynika z raportu firmy doradczej PwC, do którego dotarł „Puls Biznesu”.

W raporcie, który powstał na zlecenie Global Compact Network Poland (GCNP) oraz Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), wskazano, że omijanie opodatkowania w branży paliwowej zmalało dzięki wprowadzeniu pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego.



– Branża paliwowa była szczególnie narażona na działanie szarej strefy. To w niej dokonano spektakularnych, wielomiliardowych wyłudzeń podatkowych – tłumaczy Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny GCNP.



Twórcy raportu podali, że w 2017 r. szara strefa w obrocie paliwami została ograniczona o 15 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.



– Szara strefa w Polsce zmniejszyła się do rozmiarów obserwowanych w innych krajach Europy, a wpływy podatkowe w branży paliwowej wzrosły o ponad 15 proc. Taki roczny wzrost wpływów podatkowych na rynku paliw pokazuje skalę dotychczasowej szarej strefy. Straty dla budżetu państwa z wjazdu do Polski tylko jednej nielegalnej cysterny to 50 tys. zł. Składają się na to straty z VAT, niższej akcyzy i braku opłaty paliwowej – zaznacza Tomasz Kassel, partner w PwC.

