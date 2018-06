Kolejna erupcja. Wulkan Kilauea nie odpuszcza

Na Hawaii, największej wyspie archipelagu Hawajów, doszło do kolejnej erupcji wulkanu Kilauea (1247 m n.p.m.). Od początku maja utrzymuje się wzmożona aktywność tego wulkanu.

Wulkan, którego wzmożona aktywność od początku erupcji zmusiła do ewakuacji ponad 2 tys. mieszkańców zagrożonych okolic, ponownie wyrzucił pyły i gazy wulkaniczne na wysokość od 3 tys. do ponad 9 tys. metrów n.p.m. Lawa zniszczyła wiele domów.



Erupcja Kilauei jest najbardziej niszczycielską w Stanach Zjednoczonych od 1980 r. – wskazał geolog Scott Rowland. Do jej erupcji dochodzi nieprzerwanie od ponad 30 lat. W 1955 r. seria wybuchów trwała 88 dni.



Leżące wewnątrz Pacyficznego Pierścienia Ognia Hawaje to archipelag wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym i jeden ze stanów USA.



Oprócz Kilauei szczególnie aktywny jest tam jeszcze wulkan Mauna Loa (4169 m n.p.m.).

