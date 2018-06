Herszt gangu handlującego trefnym paliwem namierzony w piwnicy

Co najmniej 13 mln zł stracił Skarb Państwa na działalności gangu zajmującego się przekrętami podatkowymi przy handlu paliwami. Szef szajki próbował wyjechać z Polski, ale dzień przed planowaną podróżą w jego willi pojawili się funkcjonariusze CBŚP. W akcie desperacji ukrył się w piwnicy, gdzie szybko został znaleziony przez policjantów.

Na trop gangu paliwowego natrafili przed kilkoma miesiącami funkcjonariusze częstochowskiego zarządu CBŚP, współpracujący z Prokuraturą Okręgową w Bielsku Białej. Z informacji operacyjnych wynikało, że grupa sprowadza do Polski paliwo, które trafiało następnie do współpracujących z nią stacji. Nie można wykluczyć, że było ono przerabiane z olejów opałowych lub smarowych.



Oszuści zarabiali nie tylko na „chrzczeniu” paliwa i sprzedaży bez daniny dla państwa, ale także na wyłudzaniu podatku VAT. W tym celu stworzono łańcuch przedsiębiorstw zajmujących się „wirtualnym” obrotem paliwami.



– Firmy, które pośredniczyły w procederze poprzez wystawianie fałszywych dokumentów, w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, a paliwo pochodziło z innych źródeł niż udokumentowane.



Śledczy ustalili, że grupa uszczupliła należności publicznoprawne z tytułu podatku akcyzowego, podatku dochodowego i podatku VAT na kwotę 13 mln zł – powiedziała kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Kolekcja zegarków bossa gangu paliwowego (fot. CBŚP)

źródło: portal tvp.info

W ostatnich dniach funkcjonariusze CBŚP zatrzymali pięciu członków gangu, w tym jego przywódcę. Ten ostatni czuł, że grunt pali mu się pod nogami i miał już wykupiony bilet do jednego z krajów Unii. Wpadł dzień przed wylotem.Podczas policyjnej akcji mężczyzna ukrył się w piwnicy swojego domu, a jego ukochana przekonywała funkcjonariuszy, że nie wie, gdzie się znajduje; ci jednak bez trudu go znaleźli. W posiadłości zabezpieczono m.in. kolekcję drogich zegarków i kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce.Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, łamania kodeksu karno-skarbowego. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.