Pleśń z popularnej wodzie. „Nie nadaje się do spożycia”

– Białe, postrzępione elementy pływające w pięciolitrowych butelkach wody mineralnej, to pleśń – wykazały wyniki badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. O zanieczyszczeniu wody „Żywiecki Kryształ” poinformowała „Gazeta Krakowska”. – Woda nie nadaje się do spożycia – ostrzega Jacek Żak, główny specjalista ds. zapewnienia jakości WSSE w Krakowie.

Dziennik informuje, że zgłoszenie sanepid otrzymał od mieszkańca Krakowa, który w sklepie osiedlowym kupił pięciolitrową wodę „Żywiecki Kryształ”. Pływały w niej nieczystości. Wrócił do sklepu i zobaczył, że w innych butelkach woda również była brudna.



– Były w każdej z kilkunastu butelek, które zamówił sklep. Później okazało się, że zanieczyszczona woda jest również w sąsiednim spożywczaku. To straszne, tę wodę kupują nawet kobiety w ciąży – stwierdził krakowianin.



Sprzedawcy w sklepach, w których odkryto podejrzaną wodę, szybko wycofali butelki „Żywieckiego kryształu” ze sprzedaży. Po zgłoszeniu sprawy do producenta wody, firmy Refresco z Kęt, do jednego ze sklepów przyjechał pracownik spółki i wykupił zanieczyszczoną wodę. Przedstawiciel firmy oświadczył, że przeprowadzi ona własną analizę laboratoryjną zakwestionowanej wody.



Producent nie odpowiedział na pytanie gazety, czy butelki wody trafiły również do innych sklepów poza dwoma na ul. Powstańców. Nie wiadomo także, czy produkcja podejrzanej wody została wstrzymana.

