Hiena na motocyklu. Zdjęcia z wypadków zamieszczał w sieci

Duński motocyklista miał osobliwe hobby – fotografował mijane wypadki, a drastyczne zdjęcia publikował w sieci. Zajęła się nim policja. Śledczy sformułowali przeciw niemu akt oskarżenia.

Skargę wnieśli bliscy ofiar jednego z wypadków, do którego doszło 12 marca. „Paprazzo” usunął zdjęcia z Facebooka po kilku godzinach, ale to trafiły one w ręce policji.



Funkcjonariusze uznali, że są drastyczne, chociaż nie było na nich wizerunku ofiar. Przedstawiały samochód zmiażdżony przez dwie ciężarówki. Oceniono, że publikacja mogła naruszyć prawo do prywatności, dlatego wszczęto postępowanie.



Oskarżonemu grozi do pół roku więzienia, choć lokalne media wskazują, że zwykle podobne sprawy kończą się najczęściej orzeczeniem grzywny.



Lasse B. Rasmussen z policji w Południowej Jutlandii wskazuje, że to tylko jeden wielu z incydentów polegających na niewłaściwym zachowaniu w miejscu wypadku.

źródło: thelocal.dk

– Ludzie przepychają się, żeby się pogapić. Utrudniają pracę policjantom i służbom medycznym – tłumaczy Rasmussen.