Jest opinia Stacji Morskiej w Helu w sprawie śmierci trzech fok

Do śmierci trzech fok, znalezionych ostatnio na pomorskich plażach, raczej nie przyczynił się człowiek – orzekli biolodzy ze Stacji Morskiej w Helu po oględzinach ciał zwierząt.

Prokuratura łączy śledztwa w sprawie martwych fok Będzie jedno śledztwo w sprawie odnajdywanych nad Zatoką Pucką martwych fok. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku połączyła wszystkie postępowania. zobacz więcej

Ciała fok morze wyrzuciło w ostatnich dniach na brzeg w Gdyni, Jastrzębiej Górze i między Kuźnicą a Jastarnią. O znaleziskach powiadomiono mającą siedzibę w Helu Stację Morską Uniwersytetu Gdańskiego.



We wtorek stacja poinformowała na swoim profilu na portalu społecznościowym, że „zewnętrzne oględziny nie wykazały śladów świadczących o tym, aby do śmierci zwierząt celowo przyczynił się człowiek”.



W ostatnich tygodniach na pomorskich plażach znaleziono pięć martwych młodych fok szarych, których ciała nosiły wyraźne ślady wskazujące na to, że zwierzęta zostały zabite przez człowieka. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.



Jak poinformowała we wtorek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, gdyńska jednostka - decyzją gdańskiego prokuratora okręgowego - została wyznaczona do prowadzenia postępowania, do którego włączono wszystkie dotychczasowe przypadki martwych Fok. Wcześniej sprawami zajmowało się niezależnie od siebie kilka prokuratur.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod kątem art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, że kto zabija, uśmierca zwierzę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 26 maja na plaży w gdyńskim Oksywiu natrafiono na dwie martwe młode foki z pętlami ze sznurów na szyjach. Do sznurów ktoś przywiązał cegły. 29 maja na plaży w Helu znaleziono kolejne martwe zwierzę tego gatunku: młoda foka została - jak sądzą biolodzy - zabita uderzeniem w łeb. Kolejną fokę znaleziono 2 czerwca w Zatoce Puckiej. Miała rozcięty brzuch.Fundacja Świat Zwierzętom przeznaczyła 30 tys. zł na nagrodę za wskazanie zabójców zwierząt. Kolejne 20 tys. zł nagrody zapowiedziała pisarka Maria Nurowska.