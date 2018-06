„Nasza drużyna w apogeum formy i możliwości”

– Oni grają o przejście do legendy polskiej i światowej piłki i jestem przekonany, że to wykorzystają – powiedział w „Gościu Wiadomości” były bramkarz Jan Tomaszewski. Jacek Gmoch, były selekcjoner zwrócił uwagę na pierwszy mecz z Senegalem, który podczas mundialu rozegrają Polacy. Jego zdaniem afrykańska drużyna na pierwszy rzut jest bardzo trudnym przeciwnikiem.

Reprezentacja Polski pokonała na PGE Narodowym Litwę 4:0 w ostatnim meczu towarzyskim przed mistrzostwami świata w Rosji. Grę Polaków chwalił w TVP Info były bramkarz Jan Tomaszewski, podkreślając, że nasi zawodnicy panowali nad sytuacją przez cały mecz.



Jacek Gmoch, były selekcjoner zwrócił uwagę na pierwszy mecz z Senegalem, który czeka Polaków podczas nadchodzącego mundialu. Jego zdaniem afrykańska drużyna jest bardzo trudnym przeciwnikiem. – Oni dadzą wszystko – powiedział.



Gmoch stwierdził, że kiedy tego rodzaju grupa przegrywa, to ego poszczególnych zawodników też siada. Podkreślił, że trzeba prawidłowo określić potencjał Senegalczyków. – I wierze głęboko, że to jest już zrobione – powiedział Gmoch.

Jan Tomaszewski podkreślił, że Polska jest w dziesiątce najlepszych drużyn świata. – Jesteśmy najlepsi w grupie, jeśli chodzi o ranking – mówił. Dodał, że oczywiście trzeba podchodzić z respektem do przeciwnika. – Spokojnie. Jesteśmy faworytami i powinniśmy wyjść z grupy. Twierdzę, że wyjdziemy nawet po dwóch meczach. Dlatego, że nasza drużyna w tej chwili ma apogeum swojej formy i swoich możliwości. Oni już dwa lata grają praktycznie w tym samym składzie. I ci zawodnicy wiedzą, o co grają. Oni grają o przejście do legendy polskiej i światowej piłki i jestem przekonany, że to wykorzystają – mówił Tomaszewski.