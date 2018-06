Śmiertelny cios. Łodzianka wbiła nóż w plecy konkubenta

Policjanci zatrzymali kobietę, która ugodziła nożem w plecy swojego partnera. Mężczyzna zmarł. Za zabójstwo kobiecie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy 11. czerwca w mieszkaniu znajdującym się w bloku przy ul. Pomorskiej w Łodzi. Kobieta zawiadomiła policję, jakoby jej partner miał nie żyć. Z informacji jakie zgłaszająca podała dyżurnemu wynikało, że mężczyzna wrócił do mieszkania pod wpływem alkoholu. Miał zakrwawione ubranie i odmówił pomocy medycznej. Po pewnym czasie kobieta miała zorientować się, że konkubent zmarł.



Funkcjonariusze przybyli pod wskazany adres i zaczęli analizować informacje podawane przez kobietę. Z każdą chwilą relacje 35-latki stawały się coraz mniej wiarygodne. Policjanci znaleźli w mieszkaniu nóż, który mógł posłużyć do zadania ciosów. Ustalili też, że między konkubentami miało dojść do kłótni. Kobieta chwyciła nóż i ugodziła 39-letniego mężczyznę, w wyniku czego zmarł. W trakcie zatrzymania podejrzana miała 3 promile alkoholu. 35-latce został postawiony zarzut zabójstwa. Grozi jej dożywocie.

