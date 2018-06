Stanął przed sądem za próbę podpalenia córki

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się we wtorek proces 65-letniego mężczyzny, oskarżonego o usiłowanie zabójstwa córki. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło w czerwcu ub. roku. W jednym z mieszkań w budynku przy ulicy Okólnej w Łodzi wybuchł pożar. Jak się okazało, był on konsekwencją podpalenia, którego dokonał 65-latek. W mieszkaniu objętym pożarem zamieszkiwała jego żona i jego obecnie 39-letnia córka. Natomiast mężczyzna był bezdomny i w ostatnim okresie przebywał w noclegowni.



Krytycznego dnia w czasie, gdy starsza z kobiet była na spacerze z psem, mężczyzna zadzwonił do drzwi mieszkania. Kiedy jego córka otworzyła drzwi, zobaczyła, że ojciec trzyma ręce za plecami. Następnie szybkim ruchem wyciągnął je przed siebie i chlusnął w stronę kobiety cieczą znajdującą się w trzymanym słoiku. Oblał jej twarz i odzież. Część substancji trafiła także na podłogę i drzwi. Pokrzywdzona zaczęła zamykać drzwi, jednak napastnik zdążył za pomocą zapalniczki zaprószyć ogień. Płomienie momentalnie poparzyły stopy kobiety. Niebawem rozprzestrzeniły się także na ściany.

Gdy kobieta próbowała uciec przez okno, ojciec wylał na nią resztkę palnej cieczy, krzycząc, że córka „ma za swoje”. Ponownie chciał ją podpalić trzymaną w ręku zapalniczką, zdążyła jednak zamknąć za sobą okno.

Twierdzi, ze nie chciał zrobić krzywdy



Następnie zaczęła wzywać pomocy, co spowodowało, że podejrzany uciekł. Pożar ugaszono. Następnego dnia 65-latek został zatrzymany. Był nietrzeźwy - stężenie alkoholu w jego organizmie określono na 1,5 promila. W czasie przesłuchania potwierdził, że oblał substancją łatwopalną córkę. Twierdzi jednak, że nie chciał jej zrobić krzywdy.



Mężczyzna odbywał już karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad rodziną. We wtorek sąd wyłączył w części jawność procesu. Przesłuchana została część świadków. Inni wyznaczeni na wtorkowy termin nie stawili się w sądzie. Rozprawa została odroczona do 6 sierpnia.