Autobusy na polskie baterie. Jeżdżą już po Paryżu, trafią na ulice Londynu i Amsterdamu

Gliwicka firma BMZ Poland stworzyła baterie do widokowego autobusu elektrycznego hiszpańskiej firmy UNVI. Służące turystom autobusy jeżdżą już po Paryżu, a wkrótce mają trafić na ulice Londynu i Amsterdamu.

Grupa BMZ, do której należy zatrudniający ponad 800 osób gliwicki zakład, jest wśród wiodących dostawców inteligentnych systemów zasilania i magazynowania energii, opartych o technologię litowo-jonową. Wśród realizowanych przez firmę innowacyjnych projektów jest m.in. pierwszy w Europie projekt widokowego autobusu elektrycznego, stworzony we współpracy z hiszpańskim producentem takich pojazdów, firmą UNVI.



Ponieważ autobusy turystyczne pokonują często dłuższe dystanse niż autobusy miejskie, konieczne było zainstalowanie w nich specjalistycznego układu bateryjnego o dużym zasięgu. – W pojeździe UNVI znajdziemy, w zależności od wersji, 3 lub 4 pakiety bateryjne, umieszczone w komorze silnika, które nadzorowane są przez system zarządzania i monitorowania baterii – wyjaśnił we wtorek techniczny kierownik produktu z BMZ Poland, Tomasz Ciszek.



Przedstawiciele fabryki podkreślają, że zastosowany w widokowych autobusach układ bateryjny spełnia najnowsze europejskie normy dotyczące autobusów elektrycznych. Z danych firmy wynika, że udział pojazdów elektrycznych w motoryzacyjnym rynku systematycznie rośnie. Liderem jest Norwegia, gdzie w ub. roku znacząco zmniejszył się udział samochodów zasilanych wyłącznie benzyną lub olejem napędowym, a pojazdy w pełni elektryczne, wodorowe oraz hybrydy stanowiły ponad połowę nowych zarejestrowanych w 2017 r. pojazdów osobowych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Z blisko setką jeżdżących i tysiącem zamówionych elektrycznych autobusów Polska plasuje się na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby jeżdżącej oraz zamówionej elektrycznej floty miejskiej, za Wielką Brytanią i Holandią, a przed Niemcami i Włochami.Oprócz produkcji baterii zasilających m.in. pojazdy i elektronarzędzia, gliwicka firma pracuje też nad rozwiązaniami, dzięki którym będzie można nie tylko wytwarzać i magazynować energię, ale i zarabiać na jej udostępnianiu. Chodzi o magazyny energii pochodzącej z odnawialnych źródeł – np. wiatrowych czy fotowoltaicznych. Niedawno inżynierowie z Gliwic opracowali też system magazynowania energii przeznaczony do gospodarstw domowych, małych i średnich firm oraz niewielkich zakładów produkcyjnych.