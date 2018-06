ŁączymyPolskę. Autokary Polonus Partner ruszają w trasę

Rusza program polskich przewoźników autokarowych, pod nazwą „Polonus Partner”. 130 pojazdów „koalicji” obsłuży 50 ogólnokrajowych linii autobusowych, tworzących połączenia między 250 miejscowościami – poinformował we wtorek Piotr Pogonowski, dyrektor zarządzający Polonusa.

Koalicja Polonus Partner powołana została na rzecz integracji i rozwoju krajowego transportu pasażerskiego. Inicjatorem i liderem tej inicjatywy jest Polonus z woj. mazowieckiego. Przyłączyli się inni regionalni liderzy: Żak Express z woj. podlaskiego, PKS Elbląg z woj. warmińsko-mazurskiego, Contbus i GardenExpress z woj. lubelskiego oraz NEOBUS i AlbatrosBUS z woj. podkarpackiego.



– Grono naszych partnerów będzie się stale powiększać. Już teraz mogę zapowiedzieć, że do naszej koalicji dołącza PKS Szczecin – powiedział Pogonowski. Program jednoczenia się polskich przewoźników autokarowych realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, w ramach ogólnopolskiej inicjatywy #ŁączymyPolskę.



Inicjatywa ma wzmocnić polski rynek transportu pasażerskiego i wesprzeć lokalnych przewoźników.



10 tys. biletów za pół ceny



Maciej Acedański, prezes Polonusa zapewnia, ze łączenie polskiego rynku przewozów pasażerskich pod marką Polonus Partner to odpowiedź na oczekiwania polskich pasażerów. – To oferta z różnych regionów. Współpracę rozpoczynamy promocją z 10 tys. biletów tańszych o połowę – powiedział. – To najlepszy czas, żeby zjednoczyć polskich przewoźników pod silną marką przewoźnika narodowego – dodał prezes.

Oferta Polonus Partner zapewnia wspólną organizację i sprzedaż biletów, a co za tym idzie realizację i obsługę kursów łączonych, rezerwowanych w ramach jednej transakcji i jednej opłaty. Korzyścią dla pasażera ma być nie tylko większa wygoda i oszczędność czasu, ale również pieniędzy.



Kupno biletów zostanie też objęte wspólnym programem lojalnościowym, w którym uczestnicy będą otrzymywać zwrot 5 proc. wartości każdej transakcji, by móc później wymieniać zebrane punkty na zniżki lub bezpłatne podróże po kraju.