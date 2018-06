Litwini rozbici przez Polaków na Narodowym. Kadra Nawałki wygrywa 4:0

Reprezentacja Polski pokonała na PGE Narodowym Litwę 4:0 (2:0) w ostatnim meczu towarzyskim przed mistrzostwami świata w Rosji. Selekcjoner Adam Nawałka mocno zmienił wyjściowy skład, ale to nie przeszkodziło drużynie w odniesieniu zwycięstwa. Kadra – po raz pierwszy w tym roku – nie straciła gola.

BOHATER MECZU: Robert Lewandowski Po raz kolejny odegrał kluczową rolę. Z zimną krwią wykorzystał pierwszą okazję, a później zdobył ładną bramkę z rzutu wolnego. W ostatnich meczach towarzyskich pokazał, że do Rosji jedzie w znakomitej formie.



JAK PADŁY GOLE? 1:0 (19') – Dawid Kownacki zacentrował w pole karne, Maciej Rybus idealnie zgrał piłkę do Roberta Lewandowskiego, który skutecznie wykończył akcję.

2:0 (33') – Arkadiusz Milik został sfaulowany tuż przed polem karnym. Do rzutu wolnego podszedł Lewandowski. Piłka po jego zagraniu odbiła się od poprzeczki i wróciła na boisko. Sędzia po konsultacji z VAR-em uznał jednak, że po strzale "Lewego" piłka przekroczyła linię bramkową i uznał gola.

3:0 (71') – Polacy szybko wymieniali piłkę, Łukasz Teodorczyk podał do Bartosza Bereszyńskiego, a ten znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Postanowił odegrać do Kownackiego, który trafił z bliska. To jego pierwsza bramka w narodowych barwach.

4:0 (82') – sędzia podyktował rzut karny po konsultacji z VAR-em. Jeden z Litwinów zagrał ręką. Szansę wykorzystał Jakub Błaszczykowski.

JAK MOGŁY PAŚĆ GOLE? 9' - Kownacki świetnie podał do Rybusa, który wpadł w pole karne i próbował dograć do jednego z napastników. Egidijus Vaitkunas wybił jednak piłkę głową.

18' – Jacek Góralski zagrał prostopadłą piłkę do Bartosza Bereszyńskiego, a ten próbował podać Lewandowskiemu. Jego intencje przewidział jednak Algis Jankauskas.

41' – Bereszyński odebrał piłkę jednemu z rywali i natychmiast zagrał do Lewandowskiego. Ten oddał strzał, ale dobrze zachował się Dziugas Bartkus.

43' – Litwini mieli rzut wolny. Po dośrodkowaniu piłka trafiła do Darvydasa Sernasa, który mocno kopnął na bramkę. Kapitalną paradą wykazał się Łukasz Fabiański.

60' – Ovidijus Verbickas dośrodkował w pole karne, a Sernas uderzył głową. Jego zagranie było jednak niecelne.

66' – Rybus dograł z rzutu rożnego, Thiago Cionek uderzył głową, a piłka spadła pod nogi Grzegorza Krychowiaka, który strzelił gola piętką. Sędzia po konsultacji z VAR-em anulował jednak trafienie, bo "Krycha" zagrał ręką.

74' – Łukasz Piszczek perfekcyjnie zacentrował do Teodorczyka, który uderzył głową, ale zrobił to niecelnie. Powinien lepiej wykończyć akcję...

88' – Błaszczykowski podał do Milika, który miał dużo miejsca i oddał strzał. Tuż obok słupka.



CO DALEJ? We środę biało-czerwoni udadzą się do bazy w Soczi, gdzie będą przygotowywać się do pierwszego spotkania na mundialu – we wtorek 19 czerwca zagrają z Senegalem. W kolejnych meczach Polacy zmierzą się z Kolumbią (24 czerwca) i Japonią (28 czerwca).