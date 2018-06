Niebezpieczne przejście, które przejściem nie jest

Są w Gdańsku zastępujące przejścia tzw. ciągi dla pieszych, na których - w razie wypadku z udziałem pieszego - wszystko zależy od tego, z której strony nadjechało auto. Jeżeli pojazd zjeżdża z głównej drogi - winny jest kierowca. Jeżeli jednak pojazd wjeżdża z ulicy podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu - piesi muszą mu ustępować.

O tym, jak bolesna może być nieznajomość skomplikowanych przepisów prawa o ruchu drogowym, przekonała się studentka Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Przechodząc, podobnie jak tysiące gdańszczan, przez ten ciąg dla pieszych na skrzyżowaniu Toruńskiej z Chmielną została potrącona przez kierowcę osobowego auta.



Dziewczyna doznała m. in. urazu kręgów szyjnych. Jak nam powiedziała - tamten ból został spotęgowany przez informację przekazaną przez przybyłego na miejsce funkcjonariusza drogówki. Na szczęście ranna dziewczyna znalazła wsparcie u przedstawicieli uczelni.



Tak wygląda chodnik z drugiej strony ul. Toruńskiej. Nie dość, że brak nawierzchni - to tarasuje go szereg aut. Jak powiedzieli nam przechodnie, od lat wszyscy korzystają z tego ciągu i są przekonani, że to auta powinny im ustępować, a nie na odwrót.



Pewne wątpliwości mają jednak niektórzy kierowcy, nie tylko z Polski. Skomplikowana dla kierowców i pieszych sprawa oczywista jest tylko dla specjalistów. Przepisy zostały tak skonstruowane, że wszystko zależy od tego, z której strony wjeżdża auto na ciąg pieszy. Jednak sami specjaliści przyznają, że ten przepis nie jest jednoznaczny i wymaga korekty.

