Koniec sporu Grecji z Macedonią. Skopje zgadza się na określenie „Północna”

Grecja zgodziła się uznać Macedonię pod nazwą Republika Macedonii Północnej (Republika Sewerna Makedonija) – podał we wtorek Reuters. Premier Grecji Aleksis Cipras poinformował wcześniej, że Ateny i Skopje osiągnęły porozumienie w sprawie nazwy macedońskiego państwa, co przez wiele lat było przedmiotem dwustronnego sporu.

Cipras powiadomił prezydenta Prokopisa Pawlopulosa: „Mamy dobre porozumienie, które spełnia wszystkie warunki wstępne postawione przez stronę grecką”. Przypomniał, że Ateny domagały się, by była to „złożona” nazwa z kwalifikatorem geograficznym. Zaakcentował, że ma być używana zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.



Rząd Macedonii zobowiązał się do modyfikacji nazwy kraju w związku zarzutami Grecji, że obecna może oznaczać roszczenia do greckiej prowincji o tej samej nazwie. W zamian Ateny obiecują wycofanie sprzeciwu wobec członkostwa Macedonii w NATO i Unii Europejskiej.



Grecja na forum UE przeforsowała oficjalną nazwę: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (akronim angielski – FYROM) i od lat blokuje starania Macedonii o przystąpienie do NATO i UE.

#wieszwiecej Polub nas

'We have a deal,' Greece says on decades-old Macedonian name dispute https://t.co/KBsaqxG44v — Reuters World (@ReutersWorld) 12 czerwca 2018