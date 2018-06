Norwegia poprosi o więcej marines. Chce ich skierować w stronę granicy z Rosją

Norweski rząd poinformował, że zwróci się do USA, by podwoiły liczbę marines stacjonujących w Norwegii. Ich pobyt miałby być przedłużony, a żołnierze mieliby zostać przeniesieni do regionu bliższego granicy z Rosją.

Norwegia zakazuje noszenia burek Norweski parlament przyjął ustawę, która zakazuje jakiegokolwiek typu ubiorów, które zakrywają, choćby częściowo, twarz, w tym burek i nikabów.... zobacz więcej

Około 330 amerykańskich marines miało opuścić Norwegię pod koniec bieżącego roku. Pierwszy amerykański kontyngent przybył tam w styczniu 2017 roku. Zaproszenie piechoty morskiej USA do Norwegii zostało źle przyjęte przez Rosję, która graniczy z nią w strefie arktycznej. Moskwa deklarowała, że pogorszy to stosunki dwustronne z Oslo oraz wzmocni napięcia na północnej flance NATO.



Teraz Oslo zamierza zwrócić się do Waszyngtonu o zwiększenie kontyngentu marines od roku 2019 do 700 zamiast obecnych 330. Dodatkowi żołnierze mieliby stacjonować w regionie Inner Troms w norweskiej Arktyce, a nie w środkowej Norwegii. Przewiduje się, że rotacyjny pobyt tych wojsk potrwałby pięć lat.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Mamy w parlamencie szerokie poparcie w tej sprawie – powiedziała dziennikarzom minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Soereide dodając, że nie oznacza to utworzenia w Norwegii stałej bazy wojskowej USA i nie jest krokiem skierowanym przeciwko Rosji.