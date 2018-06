„Komisja Europejska nie ustąpi, bo nie może”; „Ten serial będzie trwał”

– Jest to spór jednoznacznie polityczny, dlatego KE nie ustąpi, bo nie może ustąpić – powiedział politolog prof. Waldemar Paruch, odnosząc się w „O co chodzi” do planowanej w PE debaty ws. praworządności w Polsce.