„Komisja Europejska nie ustąpi, bo nie może”; „Ten serial będzie trwał”

– Jest to spór jednoznacznie polityczny, dlatego KE nie ustąpi, bo nie może ustąpić – powiedział politolog prof. Waldemar Paruch, odnosząc się w „O co chodzi” do planowanej w PE debaty ws. praworządności w Polsce. – Mamy do czynienia z soap operą, serialem, który ma kolejne odsłony. I ten serial jeszcze przez jakiś czas będzie trwał – powiedział dr Ryszard Żółtaniecki, socjolog z Collegium Civitas.

W środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat wymiaru sprawiedliwości i praworządności w Polsce. W poniedziałek Polskę odwiedzi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. 3 lipca, zgodnie z nowymi przepisami, część sędziów będzie musiała przejść na emeryturę. Opozycja twierdzi, że to zamach na niezawisłość sędziowską.



Dr Ryszard Żółtaniecki, socjolog z Collegium Civitas stwierdził, że mamy do czynienia z soap operą. – Serialem, który ma kolejne odsłony. I ten serial jeszcze przez jakiś czas będzie trwał. Z jednej strony staram się zrozumieć tę debatę. Z jednej strony konieczne jest odmłodzenie kadry sędziowskiej, wymiana pokoleniowa. Ale z drugiej strony wiek 65 lat, szczególnie dla sędziego, to jest ten wiek, kiedy on dopiero zyskuje, kumuluje doświadczenie – ocenił Żółtaniecki.



Jego zdaniem tutaj chodzi o władzę. – Został zakwestionowany pewien model ideologiczny, który był przyjęty w UE przez państwa starej Unii i uznano go za jedyny właściwy – wyjaśnił i dodał, ten model ulega stopniowej erozji, a Bruksela broni władzy i kontroli ideologicznej nad Europą. Podsumowując temat stwierdził, że prezydent USA Donald Trump potrafił się dogadać z Kimem, przynajmniej na tym etapie. – My nie potrafimy – dodał dr Żółtaniecki.

Politolog prof. Waldemar Paruch, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych powiedział, że rozmowy będą kontynuowane. – Ale nie oczekiwałbym, jakiejś zasadniczej zmiany w zachowaniu KE, bo to jest determinanta ideologiczna – ocenił.Jego zdaniem w Polsce toczy się spór polityczny o zawłaszczenie sądów. Ocenił, że zaproponowane reformy nie naruszają reguł podziału władzy. – Jest to spór jednoznacznie polityczny, dlatego KE nie ustąpi, bo nie może ustąpić – stwierdził prof. Paruch.