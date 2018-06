Zasłyszane w Sejmie. „Gajewska wzięła kampanię Trzaskowskiego, bo nikt nie chciał”

Posłanka PO Kinga Gajewska w zasłyszanej w Sejmie i zrelacjonowanej na Twitterze przez współpracowniczkę PiS rozmowie miała stwierdzić, że Patryk Jaki „jest ciężkim przeciwnikiem”. Zapytana o to przez portal tvp.info, stanowczo zaprzeczyła.

„Ja natomiast na własne uszy słyszałam dziś w Sejmie jak K.Gajewska narzeka koleżance (nie bacząc czy ktoś słucha) że Patryk Jaki ma silny elektorat i jest „ciężkim przeciwnikiem”. A kampanię Trzaskowskiego wzięła – bo nikt w PO nie chciał. Tacy z was eksperci od botów. Śmiech” – napisała we wtorek na Twitterze Edyta Kazikowska, współpracownik PiS.

źródło: portal tvp.info

Chodzi o rzekomą rozmowę w kuluarach Sejmu, która miała się odbyć we wtorek około południa. Posłanka PO Kinga Gajewska miała rozmawiać z nieznaną osobą w jednym z sejmowych pomieszczeń. Polityk Platformy miała odnieść się do kampanii Rafała Trzaskowskiego oraz do internetowych „ataków” na Annę Mierzyńską.– Mierzyńska ma się źle, bo musi zajmować się botami, które ją atakują – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Edyta Kazikowska, jednocześnie stwierdzając, że „było to mówione w dużych emocjach do tej drugiej osoby”.–„ Ciężka sytuacja z Patrykiem Jakim, no bo to jest mocny kandydat” , tak mówiła Gajewska. Dodała też, że kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy jest ciężkim przeciwnikiem w Internecie, że jest dobry w memach – mówi Kazikowska, która miała usłyszeć rozmowę Gajewskiej.Kazikowska stwierdza też, że w rozmowie „mówione było również, że nikt w Platformie nie chciał robić kampanii Trzaskowskiemu i dlatego miała »wziąć« ją Gajewska”.O całą sytuację zapytaliśmy pos. Kingę Gajewską. – Nie jestem rzecznikiem Rafała Trzaskowskiego i nie jestem w sztabie, a tym bardziej nie komentuję kampanii na korytarzach sejmowych – przekonywała w rozmowie z portalem tvp.info posłanka PO.– Zajmuję się sprawami edukacji w Sejmie i na tym jestem skoncentrowana. Na każdego można rzucić kłamstwa i puścić tweeta. Natomiast jestem aktywna w social mediach i zawsze byłam – powiedziała.