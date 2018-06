Miał mówić o bombie. Napastnik wziął w Paryżu zakładników

Napastnik, który we wtorek po południu w centrum Paryża wziął zakładników, po kilku godzinach został zatrzymany. Wcześniej poinformował policję, że ma broń i bombę. Zakładników miał oblać benzyną. Według Le Figaro, które powołuje się na informacje policji, są zdrowi.

Zamach w Paryżu. Islamista pochodził z Czeczenii W centrum Paryża doszło wieczorem do ataku. Napastnik zaatakował przechodniów w pobliżu jednej z restauracji. Według telewizji BFM jedna osoba nie... zobacz więcej

Do dramatycznych wydarzeń doszło w centrum miasta, w dziesiątej dzielnicy. W sieci pojawiły się informacje, że mężczyzna, który wziął trzech zakładników, „jest niestabilny” psychicznie.



Jednej osobie udało się uciec. Wtedy napastnik podobno oblał pozostałych dwóch zakładników benzyną.



Jak podała policja, domagał się kontaktu z ambasadą Iranu. Według policji, chciał przekazać za jej pośrednictwem wiadomość dla francuskiego rządu. Służby zablokowały ruch w okolicy. Podjęto negocjacje z napastnikiem.

