Śmiertelnie groźne znalezisko w Zatoce Gdańskiej

Przyczyną alertu są dwie uznawane za najgroźniejsze miny z czasów II wojny światowej. Na czas ich neutralizacji konieczne będzie zamknięcie plaż w całym Trójmieście. O sprawie informuje Radio Gdańsk.

Dwie miny odkryto na wysokości Portu Gdynia podczas prac Urzędu Morskiego. Specjaliści, na jakich powołuje się Radio Gdańsk, oceniają, że to jedne z najgroźniejszych tego typu materiałów, na jakie można trafić na dnie Bałtyku.



Kmdr Piotr Sikora z Marynarki Wojennej wyjaśnia, że to miny typu „GC”. – W każdej z nich jest 1000 kilogramów ładunku wybuchowego. W pobliżu leżą także torpedy, ale one nie stanowią takiego problemu jak miny – wyjaśnił.

źródło: Radio Gdańsk

Choć ładunki są niebezpieczne, jednak zdaniem specjalistów nie ma konieczności neutralizacji ich natychmiast. Akcja zostanie przeprowadzona już po wakacjach. Wtedy zostaną zamknięte wszystkie plaże w Trójmieście.Miny zostaną uniesione przy użyciu specjalnych balonów i – metr nad dnem – przeciągnięte w miejsce detonacji. Będzie to już druga tego typu akcja w ostatnich latach. Trzy lata temu w pobliżu Portu Gdynia natrafiono na 5 podobnych znalezisk.