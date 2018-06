Timmermans przyjedzie do Polski. Będzie rozmawiał o reformie sądownictwa

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjedzie do Polski 18 czerwca, by rozmawiać o kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości i o praworządności – przekazało PAP wysokiej rangi źródło dyplomatyczne w Brukseli.

– Wizytę wiceszefa KE Fransa Timmermansa zaplanowano w Polsce na 18 czerwca. Będzie to okazja do kontynuowania dialogu między Polską i Komisją Europejską w sprawie praworządności – powiedziało PAP to źródło.



W środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat reformy wymiaru sprawiedliwości i praworządności w Polsce; Timmermans ma wziąć w niej udział. Wiceszef KE, który już przebywa w Strasburgu, we wtorek uczestniczył w debacie poświęconej przygotowaniom do czerwcowego szczytu UE w Brukseli.



W Strasburgu jest też wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który spotka się z szefami głównych grup politycznych w europarlamencie. Tematem rozmów jest m.in. kwestia praworządności w Polsce.



– W Strasburgu nie zaplanowano spotkania Szymańskiego z Timmermansem, ponieważ wiceszef KE będzie w Polsce przyszłym tygodniu – zaznaczyło źródło.

