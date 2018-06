Pozostawili na gazie garnek. Do akcji wkroczył policjant

O sporym szczęściu mogą mówić mieszkańcy jednego z mieszkań w Żarach. Kiedy spali, w ich mieszkaniu zaczął palić się garnek pozostawiony na gazie. W okolicy był jednak podkom. Paweł Stefan. Bez wahania wszedł do zadymionego pomieszczenia i wyprowadził mieszkańców. – Zaalarmował także sąsiadów o żarzącym się niebezpieczeństwie – mówi portalowi tvp.info podkom. Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Akcja miała miejsce w Żarach. Na podwórzu jednej z posesji podkom. Paweł Stefan z Wydziału Prewencji żarskiej komendy wykonywał oględziny samochodu zniszczonego podczas kolizji. W pewnej chwili ktoś krzyknął: pali się!



Policjant zauważył, że jednego mieszkań na parterze wydobywał się gęsty dym. – Natychmiast przerwał czynności – opowiada nam podkom. Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach i dodaje, że funkcjonariusz rzucił się w stronę kłębów. Najpierw próbował dostać się do mieszkania przez drzwi. Te jednak były zamknięte. Z wnętrza słychać było jednak niewyraźne głosy.



Podkom. Stefan zaalarmował dyżurnego i nadal próbował dostać się do środka. W końcu udało mu się zwrócić uwagę przebywającego w środku mężczyzny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal.tvp.info

Jednak ku zaskoczeniu policjanta lokator nie chciał opuścić mieszkania, a kontakt z nim był utrudniony. Najprawdopodobniej na jego postawę wpływ miał także wcześniej wypity alkohol. Mężczyzna nie wiedział w ogóle, co się dzieje, nie odpowiadał na pytania o to, czy ktoś jest jeszcze w środku. W końcu policjant siłą wyprowadził go na zewnątrz, po czym wrócił do mieszkania.Dym był bardzo gęsty. Funkcjonariusz zasłonił twarz ręcznikiem i zaczął sprawdzać wszystkie pomieszczenia. W jednym z nich natknął się na śpiącego na ziemi mężczyznę. Nie reagował on na prośby opuszczenia mieszkania. Z pomocą sąsiada policjant wyprowadził mężczyznę z zadymionego mieszkania. Potem zarządził ewakuację całego budynku.Po oddymieniu budynku okazało się przyczyną był garnek pozostawiony na kuchence. A dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej potwierdził, że było o krok od tragedii.