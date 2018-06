Russell Crowe ponownie za Polakami

Hollywoodzki aktor Russel Crowe ponownie wspiera reprezentację Polski. Na mistrzostwach w Rosji aktor, znany z takich filmowych bestsellerów jak „Gladiator” czy „Piękny umysł”, będzie kibicował Biało-Czerwonym, podobnie jak robił to na mistrzostwach Euro 2016.

These are the teams I’m going to follow in the World Cup .

Not prediction for winners, just the teams I’ve decided to follow in the group stages...

Uruguay

Portugal

Australia

Iceland

Costa Rica

South Korea

Belgium

Poland



Would be happy to see England win but Germany v.strong