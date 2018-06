Podejrzana paczka w galerii handlowej pod Londynem

Podejrzaną torbę znalazł jeden z klientów galerii handlowej The Oracle w mieście Reading na zachód od Londynu. Pakunek był pozostawiony w toalecie, na zewnątrz wystawały prawdopodobnie przewody.

W związku z niezidentyfikowanym ładunkiem do Reading przybyli saperzy dysponujący robotem do rozbrajania ładunków wybuchowych. Jak podają lokalne media, spora część miasta została odcięta kordonem policyjnym.



Odizolowano m.in. budynki użyteczności publicznej w tym magistrat, położone przy jednej z głównych ulicy w centrum miasta, Bridge Street. Ewakuowano galerię The Oracle i pobliskie restaurację. Natomiast pracownikom biur, urzędów czy m.in. redakcji lokalnego portalu internetowego polecono pozostać w pomieszczeniach do czasu zakończenia operacji bądź kolejnych komunikatów.

UPDATE: People nearby are advised to stay in their buildings, and road closures are currently in place in Bridge Street, Gun Street, Minster Street and Yield Hall Place.



Thank you to everyone for their patience during this ongoing incident.