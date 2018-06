Kamil Glik pojedzie na mistrzostwa. Jest decyzja

„Generał obrony” Kamil Glik poleci na mundial do Rosji – poinformował lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski po wtorkowych badaniach piłkarza. W poniedziałek Glik dostał „zielone światło” od lekarzy we Francji, gdzie przeszedł serię badań po doznanym w zeszłym tygodniu urazie barku.

– Po wykonaniu kompleksowych badań i testów funkcjonalnych zdecydowałem, że Kamil Glik pojedzie z nami na mistrzostwa świata – stwierdził we wtorek Jacek Jaroszewski. Jak dodał, piłkarz prawdopodobnie najwcześniej będzie mógł zagrać w trzecim spotkaniu grupowym.



30-letni Glik doznał urazu barku w ubiegłym tygodniu podczas treningu na zgrupowaniu w Arłamowie. Po prześwietleniu w Przemyślu piłkarz udał się do Nicei na szczegółowe badania. W poniedziałek po raz kolejny przebadał go lekarz AS Monaco, a klub dał mu „zielone światło” do występu na mundialu.



Mimo kontuzji Glik znalazł się w przesłanej do FIFA, a później oficjalnie ogłoszonej liście 23 polskich piłkarzy udających się na mistrzostwa świata w Rosji.

We wtorek polscy piłkarze zmierzą się w towarzyskim meczu w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Adama Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).