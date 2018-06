Prezes Portów Lotniczych: Okęcie nie wystarczy

– Jeśli nie będzie Centralnego Portu Komunikacyjnego, to Warszawa, Lotnisko Chopina, nie będzie w stanie obsłużyć nawet 15 mln pasażerów – ostrzega prezes Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. Również Patryk Jaki, kandydat na prezydenta stolicy, uważa, że bez budowy nowego portu Warszawa straci swoje szanse rozwojowe.

W 2017 roku z lotniska na Okęciu skorzystało 15,75 mln podróżnych, jednak prezes Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Mariusz Szpikowski przypomina o ciszy nocnej, która została wprowadzona w reakcji na postulaty okolicznych mieszkańców w pierwszych miesiącach 2018 r. Między godziną 23.30 a 5.30 nie można wykonywać planowych operacji.



– Prognoza rozwoju ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina wskazuje, że należy rozbudować przepustowość portu do stanu umożliwiającego zwiększenie liczby operacji lotniczych z 600 do 800 na dobę i z 39 do 50 na godzinę – powiedział Szpikowski. Jednocześnie szef Portów Lotniczych zaznaczył, że „to jest szczyt możliwości Lotniska Chopina”. – Niestety, nie zaspokoi to popytu do roku 2028 – stwierdził kategorycznie.

– Całe szczęście doszedł do władzy rząd Zjednoczonej Prawicy, przemodelował ten projekt i nie chce już, tak jak PO, bezwzględnie wygasić Okęcia, ale przede wszystkim chce, aby odbyła się realna dyskusja, jaka powinna być przyszłość Okęcia – podkreślił Jaki. – Ja osobiście uważam, że Okęcie powinno zostać, jeżeli powstanie Centralny Port Komunikacyjny, ale jako lotnisko lokalne – zadeklarował.



Cywilny port lotniczy na Okęciu zaczął funkcjonować w 1934 r. Była to lokalizacja tymczasowa, do czasu budowy docelowego portu lotniczego dla Warszawy na prawym brzegu Wisły. Jeśli Lotnisko Chopina nie zostanie zamknięte w ciągu 7 lat po planowanym na 2027 r. otwarciu CPK, ta tymczasowa lokalizacja przetrwa cały wiek.



Lotnisko na Polu Mokotowskim działało przez pewien czas po 1934 r. Służyło jeszcze eskadrom lotniczym podczas Wojny Obronnej 1939 r. Ostatecznie zlikwidowano je w 1947 r.