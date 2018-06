„Śniło mi się, że będziemy grać w finale”. Król kibiców szykuje się na mundial

78-letni Andrzej Bobowski „Bobo”, samozwańczy król polskich kibiców, był na wszystkich mistrzostwach świata w piłce nożnej od 1978 r. – nawet wtedy, gdy polska drużyna się nie zakwalifikowała. W tym roku „Bobo” nie ma takich zmartwień.

Ubrany w patriotyczny, biało-czerwony strój i złotą koronę ozdobioną małymi piłkami, Andrzej Bobowski przygotowuje się do wzięcia udziału w swoim jedenastym mundialu. – Zamierzam wziąć udział w pierwszym meczu z Senegalem na stadionie Spartak. Potem lecę do Kazania, potem do Wołgogradu – mówił Bobowski.



„Bobo” sam nazywa się „królem polskich kibiców”. Powiedział, że spodziewa się w Kazaniu uroczystego powitania. – Przyjmą mnie po królewsku – oznajmił.



Wierny kibic Legii



Andrzej Bobowski, który urodził się w Warszawie, wspiera Legię. Obejrzał 135 meczów Pucharu Świata – po raz pierwszy w 1978 roku, gdy udał się do Argentyny z biletem kupionym przez jego ówczesną żonę. Od tego czasu ponownie się ożenił, jednak nawet w wieku 78 lat „król” woli podróżować samotnie.





Known as 'the King of Polish fans', this 78-year-old fan from Warsaw has attended every FIFA #WorldCup tournament since 1978 https://t.co/5ptji57tHy pic.twitter.com/gSpdFhMPZu