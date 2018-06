Prokuratura łączy śledztwa w sprawie martwych fok

Będzie jedno śledztwo w sprawie odnajdywanych nad Zatoką Pucką martwych fok. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku połączyła wszystkie postępowania.

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, zapadła decyzja o połączeniu spraw, dotyczących martwych fok odnalezionych nad Zatoką Pucką.



– Zapadła decyzja dotycząca połączenia tych spraw w jedno postępowanie i jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wyznaczyła Prokuraturę Rejonową w Gdyni do łącznego prowadzenia postępowań, dotyczących zdarzeń związanych z ujawnieniem martwych fok – poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.



W ciągu około dwóch tygodni w Zatoce Puckiej i na jej brzegach znaleziono siedem martwych fok. Co najmniej dwie, jak wszystko na to wskazywało, miały obrażenia wskazujące na działanie człowieka: jedna – ślad uderzenia twardym narzędziem w głowę, druga – rozcięty brzuch.



Na terenie Polski foki są gatunkiem chronionym. W wyniku zabiegów podejmowanych przez naukowców populacja tych ssaków w ciągu ostatnich 40 lat wzrosła w całym Bałtyku z ok. 3-4 tys. do ok. 32 tys.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Hodowlą i restytucją fok do Zatoki Gdańskiej zajmuje się Stacja Morska im. prof. Krzysztofa Skóry na Helu, należąca do Uniwersytetu Gdańskiego. Ze Stacją współpracuje WWF Polska. W ramach akcji Błękitny Patrol wolontariusze tej organizacji patrolują plaże i w razie potrzeby pomagają fokom i morświnom.WWF apeluje, aby w razie natrafienia na plaży na żywe lub martwe zwierzę zadzwonić na numer Błękitnego Patrolu (795 536 009) lub do Stacji Morskiej na Helu (601 889 940). Kilka podmiotów zaoferowało nagrody pieniężne za wskazanie osoby, która zabija foki.