Orlen zainwestuje w Polsce. Projekty będą warte miliardy

PKN Orlen w ciągu pięciu lat wyda na inwestycje ponad 8 mld zł. Chodzi o cztery inwestycje petrochemiczne, największe w historii polskiego koncernu paliwowo-energetycznego. Polska spółka planuje realizację tych inwestycji na terenie Płocka i Włocławka.

W ramach przyjętego programu rozwoju petrochemii do 2023 r. zostaną zrealizowane nowe inwestycje w Płocku i we Włocławku. Po ich zakończeniu roczny zysk operacyjny przed potrąceniem zobowiązań może wzrosnąć nawet o 1,5 mld zł.



– Oznacza to zwrot z inwestycji w ciągu pięciu, sześciu lat i to jest bardzo dobra informacja dla naszych akcjonariuszy – podkreślił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.



Dodał, że nowe inwestycje w ramach programu rozwoju polskiej petrochemii pozwolą jeszcze bardziej zintegrować segment rafineryjny i petrochemiczny oraz w większym stopniu zdywersyfikować przychody koncernu.



Nowe inwestycje mają wzmocnić pozycję PKN Orlen na rynku europejskim oraz zapewnić wymierne korzyści dla polskiej gospodarki m.in. w zakresie zbilansowania handlu produktami petrochemicznymi. Oznacza to, że Polska z importera stanie się eksporterem tych produktów.

źródło: IAR

Program obejmie budowę i zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze pochodnych aromatów, olefin i fenolu. Zaplanowano też inwestycje w Centrum Badawczo Rozwojowe.