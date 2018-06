Zabił czwórkę swoich dzieci i siebie. Najmłodsze miało rok

Tragedią zakończyła się kłótnia rodzinna w Orlando na Florydzie. Mężczyzna wziął czwórkę dzieci jako zakładników, w tym dwoje własnych, po czym zabił je i popełnił samobójstwo. Najmłodsze z dzieci miało rok, najstarsze 12 lat.

35-letni Gary Lindsey Jr. był ojcem dwójki z zabitych dzieci, dwójka pozostałych to dzieci jego partnerki. Mężczyzna postrzelił również policjanta, który przyjechał na miejsce po zgłoszeniu przez partnerkę Lindsey’a przemocy domowej.



Jak podaje RMF24.pl, funkcjonariusze przez niemal dobę starali się negocjować z Lindsey’em przez telefon, jednak połączenie było słabe. Zaproponowali, że dadzą mu inny aparat, by kontynuować negocjacje. Wtedy zobaczyli, jak Lindsey strzela do jednego z dzieci.



Policjanci postanowili wejść do mieszkania, jednak nie zdołali uratować zakładników. Po zabiciu dzieci Lindsey się zastrzelił.



– Zdarzenie miało tragiczny i smutny finał. Zdajemy sobie sprawę, że to był ciężki dzień dla całej lokalnej społeczności – stwierdził komendant John Mina.



Wcześniej Lindsey był wielokrotnie karany, m.in. za podpalenia.

Police say 35-year-old Gary Lindsey Jr. is the man who shot an Orlando police officer overnight and is now holding four children hostage in an apartment: https://t.co/bnQpnHvYgh pic.twitter.com/RXUyMmJePZ