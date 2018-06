Verheugen: W Brukseli wiedzą, że przegrają z Polską

To nie nowe państwa członkowskie odpowiadają za obecny stan Unii – ocenia w wywiadzie dla Onetu były komisarz ds. rozszerzenia UE Günter Verheugen. Zdaniem polityka, który niegdyś negocjował przyjęcie Polski do Wspólnot Europejskich, teraz na szczytach władzy w UE panuje hipokryzja.

– Wiedzą, że jeśli tego nie zrobią, to przegrają – odpowiada Verheugen na pytanie dziennikarza Onetu o chęć wstrzymania działań w ramach procedury z artykułu 7 przez szefa KE Jean-Claude’a Junckera i jej sekretarza generalnego Martina Selmayra.



Orędownikiem dalszego prowadzenia działań przeciw Polsce jest zastępca Junckera, Frans Timmermans. Zdaniem Verheugena Komisji Europejskiej brakuje odpowiednich kompetencji, by zajmować się tą sprawą i „robi to nieudolnie”. – Komisarze nie wiedzą, co zrobić – ocenia.



– Mam dla wszystkich stron sporu jedną, prostą radę: załagodźcie ten spór. Polski rząd nie sprzedał swoich racji w bardzo przekonujący sposób. Wiem nie tylko ja, że polski system sprawiedliwości wymaga reformy, bo nie odpowiada współczesnym standardom – przyznaje były negocjator akcesyjny z ramienia Unii.



Zdaniem Verheugena „w Europie panują podwójne standardy, bo obecny polski rząd nie jest z tych tzw. głównego nurtu”. Komisarz uważa, że najwięcej kłopotów z wymiarem sprawiedliwości mają Włochy.

Polityk nie utożsamia się przy tym bynajmniej ze stanowiskiem Warszawy. Uważa natomiast, że polskie władze nie powinny „słuchać Timmermansa, a zastosować się do zaleceń Komisji Weneckiej”. Ocenia także, że Prawo i Sprawiedliwość popełnia pewne błędy taktyczne.

– Rząd jest chrześcijański i konserwatywny. PiS pasuje do Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Parlamencie Europejskim. Wtedy Polska miałaby więcej do powiedzenia, a już na pewno w rozgrywce z Timmermansem – wskazuje niemiecki polityk.



Verheugen dodaje, że również z punktu widzenia interesów jego ojczyzny Polska powinna być jak najsilniejsza. Z tego względu Berlin powinien sprzeciwić się realizacji projektu „małej Unii” Macrona obejmującej kraje, które przyjęły euro.



Jako „koronny przykład unijnej hipokryzji” Verheugen wskazuje podejście do kwestii migracji.



– Przecież wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że uchodźcy, którzy pojawiają się w Unii Europejskiej, nie mają ochoty mieszkać np. w Polsce, ale w Niemczech czy Szwecji – wskazuje.



Jego zdaniem oznacza to, że Polska mogłaby bez obaw zgodzić się na relokację, ponieważ „niewiele osób zostanie”.