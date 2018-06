Policja przejęła ponad tonę podrabianej kawy

Ponad tonę kawy w podrobionych opakowaniach znanego światowego producenta przewoził mężczyzna zatrzymany przez tarnowskich policjantów i funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Rzeszowa. Wartość nielegalnego towaru wynosi co najmniej 80 tys. zł.

Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń, 47-letni mieszkaniec Tarnowa został zatrzymany, gdy samochodem dostawczym transportował ponad tysiąc kilogramowych paczek kawy w podrobionych opakowaniach.



Zdaniem śledczych sprzedaż podróbek była stałym źródłem dochodu oszusta. Towar trafiał do sklepów w Polsce i za granicą.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowie. Mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu artykułów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia.

